Nouveau le 1er septembre - La Promotion sociale change de nom en Fédération Wallonie-Bruxelles

À partir du 1er septembre, les Instituts d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) changeront de nom pour adopter la dénomination "Établissements d'enseignement pour adultes et de formation continue" (EAFC).Les nouvelles dénominations seront suivies de la localisation propre à chaque établissement. On compte 29 établissements répartis sur l'ensemble de la Communauté française, de Bruxelles à Arlon et de Mouscron à Verviers, pour quelque 35.000 élèves. Ces établissements offrent aux adultes des programmes de formation continue, permettant d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi une reprise d'études complètes afin d'obtenir un diplôme allant du CEB au master. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.