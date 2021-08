Nouveau le 1er septembre - Une nouvelle structure pour la natation belge avec Ronald Claes a sa tête

Ronald Claes, le responsable haut niveau de la Fédération francophone de natation (FFBN), va devenir à partir du 1er septembre le nouveau coach national des nageurs belges.Cette désignation fait suite à la démission début août de Ronald Gaastra, l'entraîneur des élites flamandes et ex-coach de Frederik Deburghgraeve et Pieter Timmers, les deux derniers médaillés olympiques en natation. C'est Dirk Boets qui reprend ses fonctions. Ronald Claes, qui s'occupe notamment de la Namuroise Valentine Dumont, va lui chapeauter les entraînements, les stages et les compétitions des nageurs belges. Ronald Claes avait été engagé en 2013 par la fédération francophone pour entraîner les élites francophones et depuis 2015 comme coach principal. Il est notamment passé par les fédérations flamande et irlandaise de natation. C'est lui qui était à la tête de la délégation irlandaise sur la route des JO 2012. (Belga)