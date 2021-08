Nouvel atterrissage à Melsbroek

Un Airbus A330 MRTT de la Défense a atterri mercredi matin à 08h44 à Melsbroek avec 198 personnes à bord. Il s'agit d'Afghans avec un passeport belge ou ayant un lien avec la Belgique. Au total, 1.300 personnes ont déjà pu être évacuées depuis le début de l'opération Red Kite, a indiqué la ministre de la Défense Ludivine Dedonder sur Bel RTL.La VRT avait avancé mardi qu'une opération secrète avait permis d'amener entre 200 et 250 personnes à l'aéroport de Kaboul via cinq bus. Il s'agirait de la première évacuation depuis la ville, mais le gouvernement n'a pas confirmé cette information. Les passagers du vol de mercredi matin vont maintenant prendre la direction de la caserne de Peutie pour un examen médical et de sécurité. Un deuxième vol avec 272 personnes à bord est attendu à 09h30. (Belga)