Nouvel incident dans les Marolles à Bruxelles: une camionnette a été incendiée

Une camionnette a de nouveau été signalée en feu lundi soir vers 21h30 rue Terre-Neuve dans le quartier des Marolles à Bruxelles, après les incidents du week-end, selon une information donnée vers 22H30 par différents médias et confirmée par le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. Il n'y a pas eu d'incident durant l'extinction, précise pour sa part le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw, contrairement à samedi soir où des pompiers en intervention ont été pris pour cible avec des cocktails Molotov.La police était sur les lieux quand les pompiers ont été amenés à intervenir. Le véhicule avait été poussé devant une crèche dont la vitrine avait été vandalisée vendredi et samedi soir. La police est restée sur les lieux après l'intervention des pompiers pour enquêter et rechercher les auteurs. Personne n'a été arrêté pour le moment. Deux mineurs avaient été arrêtés pour avoir caillassé vendredi soir quatre véhicules de police, dont trois ont été endommagés. Selon la Dernière Heure (DH), des jeunes du quartier défendent que ce sont justement les contrôles de police, jugés abusifs, qui mettent le feu aux poudres. (Belga)

