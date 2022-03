Nouvelle aide militaire de 200 millions de dollars des Etats-Unis à l'Ukraine

La Maison Blanche a autorisé samedi une nouvelle aide en armes de 200 millions de dollars pour l'Ukraine afin de l'aider à se défendre contre l'invasion russe qui a démarré il y a 17 jours.Dans un memorandum adressé au chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et daté de samedi, le président américain Joe Biden autorise le déblocage de ces fonds "en matériel et services de défense (provenant) du département de la Défense", ainsi qu'en "entraînement militaire", pour "apporter de l'aide à l'Ukraine". Après des fonds débloqués fin 2021, Washington avait autorisé le 26 février une aide en équipements militaires sans précédent de 350 millions de dollars, dont deux tiers avaient été livrés au 4 mars, selon une responsable du Pentagone. Ce paquet d'aide était destiné à "fournir urgemment à l'Ukraine les munitions nécessaires, des missiles antichars Javelin et des missiles anti-aériens Stinger", avait expliqué au Congrès la responsable de la diplomatie américaine pour les affaires politico-militaires, Jessica Lewis. Cette annonce intervient alors que la Russie a menacé samedi de cibler les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Lors d'une interview à la chaîne télévisée Pervy Kanal, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a dit avoir "averti les Etats-Unis" que ces "convois" devenaient des "cibles légitimes", en citant les systèmes de défense aérienne portables et les systèmes de missiles antichars. Cette semaine, les Etats-Unis ont fermé la porte à une proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour qu'ils soient ensuite remis à l'Ukraine, jugeant l'offre de Varsovie "risquée" et susceptible de provoquer une escalade russe. Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. (Belga)

