Nouvelle domination des Red Panthers (1-5) en amical contre l'Espagne à Valence

Les Red Panthers et leur nouvel entraîneur principal Raoul Ehren ont décroché un 2e succès consécutif face à l'Espagne en match amical, samedi matin à Valence. L'équipe nationale féminine de hockey s'est en effet imposée 1-5 (mi-temps: 0-3) face à la 7e nation mondiale lors du 2e des ses trois duels de préparation organisés lors d'un stage hivernal dans le sud de l'Espagne. Jeudi, les Belges, classées 12e à la FIH, avaient déjà pris le meilleur 1-2 sur les Red Sticks, médaillées de bronze du dernier Euro d'Anvers.Abigail Raye, replacée avec réussite dans un rôle polyvalent par son nouveau coach néerlandais, a ouvert la marque pour la Belgique d'une reprise de près dès la 5e minute. Alors qu'Elodie Picard s'est bien chargée d'écarter tout danger dans son cercle en 1ère mi-temps, Lucie Breyne a doublé l'avantage sur une action consécutive à un long corner (19e). Justine Rasir, dans la préparation et la concrétisation, s'est elle chargée du 3-0 juste avant le repos (30e). Maria Lopez Garcia eut beau sauvé l'honneur sur le 3e penalty corner des Ibères (35e) en trompant la gardienne Elena Sotgiu, montée au jeu en seconde période, les Belges profitèrent ensuite des espaces pour accentuer leur avance. D'abord par Shaunda Ikegwonu (38e), puis via Stéphanie Vanden Borre sur le 2e pc belge (48e) pour porter le score final à 1-5. Dimanche (11h00), les Belges retrouveront une dernière fois les Espagnoles, qui contrairement aux Belges ont décroché leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour Ehren et ses joueuses, ce stage de 7 jours a pour but de préparer l'Euro d'Amsterdam (4-13 juin 2021), qualificatif pour la Coupe du monde 2022. (Belga)