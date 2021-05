Nouvelle éruption de l'Etna en Sicile

Le volcan Etna a de nouveau craché de la lave et des cendres sur l'île italienne de Sicile vendredi. Dans la matinée, de multiples éruptions ont créé un nuage de cendres visibles à plusieurs kilomètres, a fait savoir l'institut national de géophysique et de volcanologie (INGV). Aucune victime et aucun dommage n'est à déplorer pour l'instant.Ces derniers jours, de fortes éruptions répétées ont été observées sur l'Etna. Le Stromboli, situé sur l'île volcanique du même nom, au nord-est de la Sicile, est également entré en éruption récemment. (Belga)