Nouvelle étape dans l'intégration tarifaire dans et autour de Bruxelles

Les usages des transports publics à et autour de Bruxelles pourront à l'avenir utiliser les nouvelles formules JUMP+ et MTB+. Celles-ci leur permettront d'accéder aux véhicules des quatre opérateurs actifs dans la capitale: Stib, SNCB, De Lijn et Tec dans un rayon d'11,5 km autour de la Grand Place ainsi que pour se rendre à l'aéroport, a annoncé la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters.Des formules intégrées existent déjà mais la zone tarifaire de Bruxelles diffère d'un opérateur à l'autre. Les deux nouvelles formules intégrées seront un peu plus chères (10 voyages en JUMP+ coûteront 15 euros au lieu de 14 euros pour la JUMP simple et l'abonnement mensuel MTB+ coûtera 74 euros au lieu de 55 euros). (Belga)

