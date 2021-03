Nouvelle grève mondiale pour le climat ce vendredi, également en Belgique

Une nouvelle action en faveur du climat aura lieu ce vendredi dans plus de 50 pays sous la devise #NoMoreEmptyPromises. Youth for Climate organisera en Belgique une manifestation à Bruxelles, bien qu'elle soit limitée à 100 participants en raison des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. "Nous n'avons toujours pas vu d'action politique en faveur d'un monde vivable", a déclaré Anuna De Wever, l'une des figures de proue de l'organisation pour le climat.La manifestation sera la septième grève mondiale pour le climat organisée par Fridays for Future. Depuis sa création en 2018, le mouvement appelle les gouvernements à prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Les Fridays for future sont nés de l'action des élèves qui descendaient chaque vendredi dans la rue pour défendre le climat. Des actions sont prévues dans plus de 50 pays, y compris en Belgique. Youth for Climate prévoit une manifestation entre 13h00 et 15h00 à hauteur de la bouche de métro Arts-Loi, à la rue de la Loi à Bruxelles. L'organisation souhaite attirer l'attention sur l'urgence du problème climatique par un message positif: "un autre monde est possible", a ajouté Anuna De Wever. "Nous nous rassemblons une nouvelle fois pour exiger des garanties pour un avenir durable et inclusif pour tous." En raison de la crise sanitaire, les actions ont lieu dans le monde entier sous une forme adaptée, avec moins de participants. En Belgique, le nombre total de participants est limité à 100. Toutes les places disponibles sont déjà prises, a déclaré la jeune Anversoise, mais l'action peut toujours être suivie en ligne. Youth for Climate invite par ailleurs les participants à respecter strictement les mesures sanitaires et à rester chez eux en cas de symptômes. (Belga)