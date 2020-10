Nouvelle réunion du Comité de concertation, mais probablement pas encore de baromètre

Après une première réunion lundi soir, le Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouvera à nouveau ce mardi à 14h00.Mais il semble prématuré d'en attendre un accord sur le baromètre déterminant les mesures à prendre en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique, apprend-on de source gouvernementale. Le système ne serait pas encore au point et il n'entre pas dans les intentions des gouvernements de le lancer pour devoir ensuite rapidement l'ajuster. Les couleurs ne feraient plus débat, mais les mesures qui y sont liées bien, avait laissé entendre en matinée l'ex-ministre Nathalie Muylle (CD&V), en se référant au débat en cours il y a deux semaines encore. (Belga)