Nouvelle tensions entre le Népal et l'Inde sur un territoire disputé

Le Népal a demandé à l'Inde "de s'abstenir de mener des activités à l'intérieur de son territoire" après l'inauguration par New Delhi d'une route dans un territoire disputé, non loin du Tibet."Cet acte unilatéral va à l'encontre de l'accord intervenu entre les deux pays et qui établissait qu'une solution à ce problème serait trouvé par la négociation", a déclaré samedi le ministre népalais des Affaires étrangères. Cette déclaration survenait quelques jours après qu'un ministre indien a inauguré une route de 80 kilomètres reliant Kailash-Mansarovar, un important site hindou au Tibet, et qui passe par Lipulekh Pass, territoire disputé mais actuellement sous contrôle indien. Dans un communiqué séparé, le parti communiste au pouvoir a accusé l'Inde de saper la souveraineté du pays. Le ministre des Affaires étrangères indien a répondu samedi que ce tronçon "se trouvait complètement sur le territoire de l'Inde". (Belga)

