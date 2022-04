Nouvelles découvertes archéologiques autour de Liege Airport

Une nouvelle exposition, intitulée "Les aiguilleurs du temps", a été mise sur pied sur base des découvertes réalisées dans le cadre de fouilles archéologiques menées au cours des dernières années autour de l'aéroport de Bierset (Liege Airport).Des fouilles archéologiques ont commencé à être réalisées il y a une vingtaine d'années autour de l'aéroport liégeois. Depuis lors, diverses zones, sur un total de 111 hectares, ont été explorées par des archéologues de l'Agence wallonne du patrimoine (AWaP). Une première exposition avait été mise sur pied en 2018, afin de présenter les découvertes effectuées lors des campagnes de fouilles. On pouvait ainsi admirer les restes d'un village néolithique. Une deuxième exposition a ensuite été élaborée sur base des découvertes réalisées dans d'autres zones fouillées à l'ouest de l'aéroport, dans le village de Fontaine. Cette exposition, intitulée "Les aiguilleurs du temps", a été inaugurée ce vendredi en présence des ministres wallons en charge du patrimoine et des aéroports, Valérie De Bue et Adrien Dolimont. Cette exposition présente une quarantaine d'objets issus de ces fouilles à Fontaine, allant du Néolithique (il y a environ 7.?000 ans) à l'époque contemporaine en passant par la Protohistoire, l'époque gallo-romaine, le Moyen-Âge et les Temps modernes. Les archéologues ont ainsi découvert des outils en silex, des céramiques, des traces d'enclos susceptibles d'être funéraires, de la vaisselle, des objets d'artisanat et autres éléments qui témoignent de la vie des femmes et des hommes à ces différentes périodes. L'exposition est accessible jusqu'au 6 juin au fort de Hollogne (à proximité de l'aéroport). Elle s'installera ensuite, du 20 juin au 11 septembre, au musée de la commission historique de Grâce-Hollogne. (Belga)