Novak Djokovic se qualifie pour les quarts de finale de Roland-Garros

Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Serbe, numéro 1 mondial, s'est imposé en trois sets 6-4, 6-3, 6-3 en 2 heures et 23 minutes face au Russe Karen Khachanov (ATP 16).Dans un premier set très disputé, Djokovic se reposait sur ses premières balles et transformait deux balles de break pour décrocher la première manche: 6-4. Dans la deuxième manche, 'Djoko' gâchait quatre balles de set à 5-2 mais remportait le set dans la foulée: 6-3. Le troisième set était tout aussi disputé que les deux premiers mais le Serbe ne tremblait pas au moment de transformer sa première balle de match. En quarts de finale, Djokovic sera opposé au vainqueur du duel entre l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 18) et l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 186). (Belga)