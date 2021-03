Nuages et averses au programme cette semaine avant un retour du soleil pour le week-end

Une nouvelle zone de pluie traversera la Belgique demain/mardi, tandis que nuages et averses ponctueront les journées de mercredi et jeudi. A partir de vendredi, le soleil devrait briller davantage, selon les prévisions lundi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).Mardi, la nébulosité deviendra rapidement abondante. En matinée, une nouvelle zone de précipitations envahira notre pays depuis le littoral. Elle affectera surtout l'ouest en matinée avant de se propager vers les autres régions en cours de journée. Elles pourront adopter un caractère hivernal sur le relief. Les maxima varieront de 2 degrés en Hautes Fagnes à 7 degrés à la mer et en Campine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest, puis il deviendra faible. Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux et à quelques averses près, le temps sera généralement sec. En Ardenne, ces averses pourront tomber sous forme de neige ou neige fondante; ailleurs, il s'agira de pluie. Les maxima s'échelonneront de 1 à 8 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-ouest. Jeudi, le ciel restera généralement très nuageux avec un risque de quelques averses. En Ardenne, ces averses pourront à nouveau adopter un caractère hivernal. Les maxima varieront de 1 à 8 degrés, sous un vent modéré de nord. Vendredi, le ciel sera encore assez chargé mais quelques éclaircies seront tout de même possibles. Le risque de quelques averses ne sera pas totalement écarté, mais le temps sera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront de -1 degré en Hautes Fagnes à 6 degrés dans le centre du pays. Samedi, une belle journée ensoleillée et sèche se profile. Après un gel généralisé en matinée, les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre -1 et 7 degrés. Dimanche, le temps restera sec avec probablement de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux depuis le nord du pays. Les maxima seront compris entre 1 et 9 degrés. (Belga)