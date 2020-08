Nuages et éclaircies pour la rentrée

Le temps sera variable avec des averses localement intenses et parfois orageuses, ce dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. En fin de journée, le ciel devrait s'éclaircir. Le thermomètre affichera entre 16 et 21 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort du secteur nord à nord-ouest. Au littoral, les rafales atteindront 70 km/h.Cette nuit, les minima dégringoleront jusqu'à 8 degrés sur les hauteurs et 14 degrés en plaine. Lundi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Quelques faibles pluies seront encore possibles en Ardenne, ensuite le temps sera généralement sec partout. Il fera frais pour la saison, avec des maxima compris entre 15 et 19 degrés, et le vent deviendra faible à modéré. Pour ce mardi, jour de rentrée scolaire, même type de temps, les rayons de soleil passeront entre les nuages. Seule une averse isolée pourra se manifester. Les valeurs resteront généralement sous la barre des 20 degrés. (Belga)