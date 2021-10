Nuageux mais sec

Mardi, la nébulosité sera variable à souvent abondante, prévoit l'Institut royal météorologique qui évoque néanmoins aussi quelques averses localisées, principalement en matinée sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Ailleurs le temps restera généralement sec. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera très nuageux avec, le matin, de la brume ou du brouillard.Les maxima seront compris entre 9 degrés en Haute Belgique et 15 degrés dans l'ouest. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud-ouest. La nuit prochaine, le temps deviendra généralement sec partout avec progressivement la possibilité d'éclaircies locales en Basse et Moyenne Belgique. En Haute Belgique, le ciel restera très nuageux avec risque de brume ou brouillard. Les minima oscilleront entre 6 degrés en Ardenne et 10 degrés en Flandre. Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux. En Ardenne, surtout en matinée, beaucoup de nuages bas seront présents et il y aura un risque de brouillard. Les maxima seront doux, se situant entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en plaine, sous un vent modéré et à la mer plutôt assez fort de sud-sud-ouest. (Belga)