Nul blanc entre Westerlo et le Lierse Kempenzonen

Westerlo et le Lierse Kempenzonen se sont quittés sur un partage 0-0 dimanche lors de la 3e rencontre de la 1e journée du championnat de Division 1B.Vendredi, l'Union Saint-Gilloise était allée gagner 0-2 à Deinze dans le match d'ouverture de la saison et samedi, le RWDM s'est imposé 2-0 face aux U23 du FC Bruges. La dernière rencontre de cette journée de reprise opposera Lommel à Seraing lundi. A la suite du feuilleton juridico-sportif qui a animé le football belge cet été, la D1B reprend avec huit clubs dont cinq sont néo-promus. Une double confrontation aller et retour entre les protagonistes désignera le champion après 28 journées, ainsi que le descendant. Le deuxième classé jouera un barrage avec l'avant-dernier de D1A pour une place en Jupiler Pro League. Le principe des tranches est en effet supprimé pour cette saison. Les Espoirs brugeois (U23), eux, ne pourront ni monter ni descendre. Le Club de Bruges NXT est ainsi l'un des cinq nouveaux venus dans la série au même titre que les montants de la première division amateur (appelée désormais Nationale 1), soit Deinze, Seraing, Lierse Kempenzonen et le RWDM. Seuls l'Union-St Gilloise, Westerlo et Lommel évoluaient déjà en D1B la saison dernière. (Belga)