Objectif Proximité, nouvel outil wallon pour lutter contre les cellules commerciales vides

La Wallonie met en place un nouveau dispositif - baptisé "Objectif Proximité" - pour lutter contre les cellules commerciales vides. Il prendra la forme d'une prime à l'installation ou au développement d'activité avec pour objectif de développer ou de redéployer le commerce physique dans les centres des villes et des villages wallons, a annoncé jeudi le gouvernement régional.Ce nouveau système s'inscrit dans la continuité des mécanismes CREASHOP-VILLES et CREASHOP-PLUS qui ont été évalués positivement. Mais, contrairement à ces derniers, il sera ouvert à toute la Wallonie ainsi qu'aux commerçants établis qui souhaitent réorienter substantiellement leur activité. L'appel à projets comprendra en effet deux volets: "Je m'installe" visant à soutenir l'installation de nouveaux commerces dans des cellules vides et "Je me réinvente" destiné aux commerçants existants désirant se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice. La prime versée aux candidats correspondra à 60% des dépenses éligibles pour un montant maximum de 6.000 euros. "On observe aujourd'hui un taux important de cellules vides en Wallonie, même si ce nombre a diminué de 2,7% en 2021 par rapport à l'année 2020 pour atteindre aujourd'hui le taux de 17,2%. Notre travail doit se poursuivre avec force pour redynamiser nos centres et ramener du commerce de proximité dans nos villes et villages", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR). (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.