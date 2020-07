Obligation générale du masque buccal dans les Ardennes flamandes

Tout comme dans l'agglomération de Deinze (Flandre orientale), porter un masque buccal en public sera obligatoire à partir de samedi dans les communes de la zone de police des Ardennes flamandes, à savoir Audenarde, Kruisem, Kluisbergen et Wortegem-Petegem. Cette décision, qui ne fait pas de distinction entre lieux fréquentés ou moins fréquentés, concerne quelque 60.000 habitants. La police veillera à l'application de cette interdiction.Le Conseil national de sécurité a décidé jeudi de rendre obligatoire le port du masque buccal dans les endroits très fréquentés, laissant aux bourgmestres une certaine marge de manoeuvre pour prendre des mesures supplémentaires au niveau local. "Nous devons agir de manière préventive si nous voulons empêcher une deuxième vague", estiment les bourgmestres concernés. La Flandre orientale n'est pas durement touchée par la deuxième vague de contaminations et compte peu de nouvelles infections. "C'est pourquoi nous voulons agir préventivement, car nous craignons que la deuxième vague ne soit imminente. De plus, une obligation générale est claire pour tout le monde: si vous quittez votre domicile, vous mettez un masque buccal." (Belga)

