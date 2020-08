Oliver Naesen leader d'AG2R La Mondiale sur La Primavera

AG2R La Mondiale a dévoilé lundi sa sélection pour les classiques Milan-Turin (1.Pro) et Milan-Sanremo (WorldTour) avec Oliver Naesen, deuxième à Sanremo en 2019, comme leader.Lors des deux courses, Naesen pourra compter sur deux autres Belges: son frère Lawrence et Stijn Vandenbergh. L'Américain Larry Warbasse, l'Italien Andrea Vendrame et le Français Julien Duval complètent la sélection. Naesen, 29 ans, avait dû abandonner samedi dernier lors des Strade Bianche pour sa course de reprise de la saison. (Belga)