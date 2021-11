Omar Fraile s'engage avec Ineos Grenadiers

Omar Fraile quitte Astana-Premier Tech et s'est engagé avec Ineos Grenadiers avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2023, a annoncé la formation WorldTour britannique lundi.Fraile, 31 ans, roulait ces quatre dernières saisons pour Astana-Premier Tech. Il a aussi porté les maillots de Dimension Data (2016-2017) et Caja Rural (2013-2015). Champion d'Espagne cette année, Fraile a décroché sept victoires professionnelles dont une victoire d'étape sur le Tour de France en 2018 et une sur le Tour d'Italie en 2017. Il a également remporté deux fois le classement du meilleur grimpeur du Tour d'Espagne (2015 et 2016). (Belga)