Omloop Het Nieuwsblad - Sonny Colbrelli s'avoue vaincu contre Van Aert : "C'était fini sur le Bosberg"

Wout van Aert a remporté le 77e Circruit Het Nieuwsblad. Le champion de Belgique s'est imposé en solitaire grâce à une attaque dans le Bosberg. L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) a remporté le sprint pour la 2e place, devant Greg Van Avermaet."Je peux me satisfaire de ce résultat. Sur le Berendries, le rythme s'est soudainement accéléré et Tiesj Benoot est passé à l'offensive. Nous avons pu le reprendre mais Wout van Aert a ensuite attaqué dans le Bosberg. C'était fini pour moi", a avoué le champion d'Europe. "Fred Wright et Matej Mohoric étaient aussi présents dans le groupe de poursuivants mais nous n'avons pas pu combler l'écart. Aujourd'hui (samedi, ndlr) j'ai terminé deuxième et dimanche, je serai au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne", a ponctué Sonny Colbrelli. (Belga)