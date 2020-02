OncoDNA lève 19 millions pour financer son expansion

L'entreprise wallonne OncoDNA, spécialisée dans les tests de profilage et l'interprétation des données pour le traitement des cancers avancés, a clôturé un tour de financement de série B de 19 millions d'euros, rapporte l'Echo samedi. Cette levée de fonds, qui comprend uniquement du capital-investissement, doit permettre de soutenir la croissance à l'étranger.L'entreprise voit désormais en effet plus loin, vers la big data. "Jusqu'ici, nous avons construit un réseau de plusieurs milliers d'oncologues", explique le fondateur et CEO, Jean-Pol Detiffe. "La nouvelle étape est de connecter les laboratoires et centres oncologiques à nos outils de pointe d'interprétation de données." OncoDNA, qui emploie une cinquantaine de personnes dans quatre pays, n'est pas encore à l'équilibre mais s'en rapproche, précise l'Echo. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.