ONU: appels à la fin de la guerre russe en Ukraine

L'ONU et plusieurs pays ont appelé jeudi à l'arrêt de la guerre de la Russie en Ukraine, sans guère évoquer une relance de leurs pourparlers de paix apparemment au point mort."L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation de son intégrité territoriale et de la Charte des Nations unies", a répété le secrétaire général de l'Organisation, Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité organisée par Washington. "Cela doit cesser pour le bien du peuple ukrainien, russe et du monde entier", a-t-il ajouté. Le chef de l'ONU s'est rendu récemment à Moscou et Kiev pour pousser à l'évacuation de civils de Marioupol, dont plusieurs centaines ont pu quitter la ville depuis ce week-end. La plupart des membres du Conseil de sécurité, dont la Chine, les Etats-Unis, l'Irlande, la France ou le Mexique, ont réclamé "la fin de la guerre" qui semble, a déploré l'Albanie, ne pas devoir s'arrêter. "Seuls le dialogue et la négociation permettront un arrêt des combats", a résumé l'ambassadeur chinois Zhang Jun, critiquant l'envoi d'armes en Ukraine, tandis que son homologue kényan, Martin Kimani, appelait à une "médiation" d'Antonio Guterres. "Toutes les occasions doivent être saisies pour parvenir à la paix", a déclaré l'ambassadeur ukrainien, Sergiy Kyslytsya. Selon des diplomates, la Norvège et le Mexique, membres non permanents, ont soumis un texte à leurs partenaires, exprimant "un soutien fort à l'offre de bons offices du secrétaire général dans la recherche d'une solution pacifique". Une adoption de cette déclaration - qui serait la première manifestation d'unité du Conseil depuis l'invasion du 24 février - reste incertaine. "On a le temps", a indiqué à l'AFP l'ambassadeur russe adjoint Dmitry Polyanskiy, interrogé pour savoir si Moscou pourrait l'approuver. (Belga)

