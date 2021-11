Onze morts, des dizaines de disparus après un accident minier en Sibérie

Au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines étaient portées disparues jeudi après un accident dans une mine de charbon de Sibérie, une nouvelle catastrophe qui frappe un secteur régulièrement endeuillé en Russie.Après des opérations menées toute la matinée pour retrouver les mineurs bloqués sous terre, les services de secours ont annoncé dans l'après-midi avoir dû suspendre les recherches à cause d'un risque d'explosion. Au total, 46 mineurs étaient coincés à l'intérieur de la mine après l'accident, selon les autorités. Onze d'entre eux ont été retrouvés morts, ont-elles précisé dans la soirée, après avoir initialement laissé penser qu'il y avait 11 morts et 46 personnes disparues. "Trente-cinq personnes, dont nous connaissons les noms, se trouvent actuellement sous terre (...). 11 personnes sont mortes", a expliqué le gouverneur local Sergueï Tsivilev à la chaîne de télévision russe Rossia 1. Quarante-trois personnes ont été hospitalisées, dont quatre dans un état grave, selon les autorités. "C'est une grande tragédie", a déclaré le président Vladimir Poutine à la télévision, rendant hommage aux services de secours qui "font tout leur possible" et soulignant qu'il "y a un danger même pour les sauveteurs". Les autorités avaient indiqué avoir reçu une alerte vers 08H35 locales (02h35 HB) sur la présence de fumée dans la mine de Listviajnaïa dans la ville de Gramoteïno, dans la région sibérienne de Kemerovo, où sont situées de nombreuses mines de charbon. Selon le service de presse du gouverneur local Sergueï Tsivilev, 285 personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'accident, dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat. Trois jours de deuil ont été décrétés dans la région à partir de vendredi, selon la décision des autorités locales. Les accidents dans les mines de Russie, comme ailleurs en ex-URSS, sont souvent liés au laxisme dans l'application des normes de sécurité, à une mauvaise gestion ou à des équipements vétustes remontant à l'époque soviétique. (Belga)

