Open Belgian Qualification Meet - Louis Croenen et Valentine Dumont frôlent leurs RdB sur 100 m papillon et 400 m libre

Les meilleurs nageurs belges étaient sur la brèche ce samedi et poursuivront leurs efforts dimanche à l'occasion de l'Open Belgian Qualification Meet (OBQM) organisé à la piscine du Wezenberg d'Anvers. En raison de la crise sanitaire, ce qui aurait dû constituer les championnats nationaux a été transformé en épreuves de qualification car elles n'étaient accessibles qu'aux élites.Louis Croenen, un des deux qualifiés belges pour les JO de Tokyo (avec Fanny Lecluyse, actuellement blessée et forfait pour les championnats d'Europe) sur son épreuve de prédilection du 200m papillon, et aussi assuré de disputer le prochain Euro de Budapest (17-23 mai) a confirmé sa belle forme actuelle sur 100m papillon. Il a signé en 52.31 secondes, le 3e chrono de sa carrière derrière ses 52.21 et son record de Belgique 52.10 réalisés le 4 décembre à Rotterdam. Valentine Dumont a aussi frôlé son record national du 400 m libre en descendant sous les 4:10. Dans une course, où elle s'est retrouvée tout de suite seule, elle a nagé les huit longueurs de bassin en 4:09.92 à 51/100es de son record de Belgique (4:09.41), établi à Rome le 11 août dernier, et réalisé le 2e temps de sa carrière. Déjà qualifiée sur cette distance pour Budapest, la Namuroise a encore largement nagé sous les 4:14.53 demandés pour se rendre dans la capitale hongroise le mois prochain. Le temps qualificatif pour les JO de Tokyo est lui fixé à 4:07.90. Jade Smits n'est pas parvenue à améliorer son récent record de Belgique du 50 m dos (28.66 le 13 février à Anvers). Elle a été chronométrée en 28.72, le 3e chrono de sa carrière. Le temps requis pour l'Euro est fixé à 28.33. Dans le 200 m libre messieurs, Alexandre Marcourt et Sébastien De Meulemeester ont confirmé leurs minimas pour Budapest (1:49.16) en se classant 1er et 3e respectivement en 1:48.51 et 1:49.10. Marcourt a un record personnel en 1:48.06 et De Meulemeester en 1:47.80. La Waterlootoise Chloé Roussel a réalisé les minimas sur 400m 4 nages en vue de l'Euro juniors (6-11 juillet) en 4:57.38 (4:57.78 requis). Les actuels qualifiés pour l'Euro de Budapest, en tenant compte du forfait de Fanny Lecluyse, sont : Kimberly Buys (50m et 100m papillon), Joséphine Dumont (200m brasse), Valentine Dumont (100m, 200m, 400m et 1.500m libre), Lotte Goris (400m libre), Roos Vanotterdijk (50m et 100m papillon) et Fleur Vermeiren (50m brasse) chez les dames; Jasper Aerents (100m libre), Sébastien De Meulemeester (100m et 200m libre), Alexandre Marcourt (200m libre) , Thomas Thijs (200m libre) et Louis Croenen (100m papillon, 200m papillon, 200m libre) chez les messieurs. (Belga)