Open d'Australie - Alessio Basile éliminé au 2e tour

Alessio Basile (ITF 70) a été battu au 2e tour du simple garçons de l'Open d'Australie. Le Vilvordois de 17 ans s'est incliné mardi devant l'Argentin Lautaro Midon, 17 ans, classé 25e junior à l'ITF et tête de série N.16 du rendez-vous australien. La partie s'est ponctuée sur le score de 6-2; 6-1 après une heure et 15 minutes de jeu.La suite du programme verra Basile jouer encore un 2e tour en double associé au Néerlandais Daniel Verbeek. La paire classée N.3, formée du Français Gabriel Debru et du Suisse Kilian Feldbausch, sera de l'autre côté du filet. (Belga)