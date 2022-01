Open d'Australie - Daniil Medvedev déroule pour se qualifier pour les huitièmes de finale

Daniil Medvedev s'est qualifié sans encombre pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.Medvedev, N.2 mondial et tête de série N.2, a déroulé pour s'imposer en trois sets 6-4, 6-4, 6-2 en une heure et 57 minutes contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 57e mondial et demi-finaliste du dernier US Open contre Medvedev, futur vainqueur. Pour une place en quarts de finale, le Russe affrontera l'Australien Christopher O'Connell, 175e mondial et bénéficiaire d'une invitation, ou l'Américain Maxime Cressy, 70e mondial et finaliste du tournoi ATP de Melbourne début janvier. (Belga)