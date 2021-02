Open d'Australie - Elise Mertens et Aryna Sabalenka opposées à Siegemund/Zvonareva en 1/8es du double

Qualifiée pour les huitièmes de finale du simple, après sa rapide et facile victoire aux dépens de Belinda Bencic (WTA 12) samedi à Melbourne, Elise Mertens connaît désormais ses prochaines adversaires en huitièmes de finale du double dames de l'Open d'Australie de tennis, dimanche.Elise Mertens, 6e mondiale en double, et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale en double, qui bénéficient du statut de 2e tête de série, rencontreront le double composé de l'Allemande Laura Siegemund (WTA 36 en double) et de la Russe Vera Zvonareva (WTA 37 en double), classées 16e tête de série en Australie. Samedi, il a pris la mesure des Ukrainiennes Kateryna Bondarenko et Nadiia Kichenok 6-4 et 6-2 en 1h34. Ce duel opposera en fait les deux dernières paires victorieuses à l'US Open. Mertens/Sabalenka se sont imposées en 2019 et Siegemund/Zvonareva l'année dernière. Mertens/Sabalenka avaient atteint les quarts de finale en Australie l'an dernier, leur meilleur résultat dans ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année. (Belga)