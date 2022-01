Open d'Australie - Elise Mertens n'atteint pas les quarts de finale, éliminée par l'Américaine Collins

La N.1 belge Elise Mertens ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison 2022 de tennis lundi à Melbourne. Elle s'est inclinée contre l'Américaine Danielle Collins (WTA 30/N.27) sur la Rod Laver Arena, court principal du complexe de Melbourne Park.Elise Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, a été éliminée à l'issue d'un match de près de trois heures (02h53) en trois sets (4-6; 6-4; 6-4). En 2020 et 2021, Elise Mertens s'était déjà inclinée en huitièmes dans ce tournoi majeur. Il s'agissait du troisième affrontement entre la Belge et l'Américaine. Elise Mertens, native de Louvain, 26 ans, avait remporté le premier duel lors du premier tour de Wimbledon de 2018. Collins, 28 ans, s'était imposée en huitièmes de finale du tournoi WTA de Chicago l'année dernière. A Melbourne lundi, sous un soleil de plomb, Danielle Collinsa mené d'entrée 3-0 dans la première manche mais a cédé six des sept jeux suivants pour permettre à Elise Mertens de s'emparer du premier set 6-4. L'Américaine a de nouveau mené 3-0 dans la deuxième manche et a servi pour le set à 5-3, mais Mertens a débreaké avant de perdre une nouvelle fois sa mise en jeu et se voir poussée dans un set décisif. La Belge a semblé prendre le dessus avec un break pour mener 2-1, mais Collins a immédiatement recollé puis réussi le break décisif à 5-4 sur l'ultime mise en jeu de Mertens qui a offert le match sur une double faute. Collins, demi-finaliste à Melbourne en 2019, affrontera la Roumaine Simona Halep ou la Française Alizé Cornet (61e) pour une place dans le dernier carré à Melbourne. (Belga)