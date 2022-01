Open d'Australie - Elise Mertens ouvrira le bal lundi sur la Rod Laver Arena

Elise Mertens tentera lundi de se qualifier pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison 2022 de tennis. La N.1 belge, 26e mondiale et tête de série N.19, ouvrira le bal, à 1 heure du matin en Belgique, contre l'Américaine Danielle Collins (WTA 30/N.27) sur la Rod Laver Arena, court principal du complexe de Melbourne Park.Il s'agira du troisième affrontement entre Mertens et Collins. La native de Louvain, 26 ans, avait remporté le premier duel lors du premier tour de Wimbledon de 2018. Collins, 28 ans, s'était imposée en huitièmes de finale du tournoi WTA de Chicago l'année dernière. Une victoire permettrait à Elise Mertens, désormais entraînée par Simon Goffin, de faire mieux qu'en 2020 et 2021, où elle s'était inclinée en huitièmes. C'est aussi aux antipodes qu'elle a signé le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi majeur avec une demi-finale en 2018. Gilles-Arnaud Bailly (ITF 50) défiera lui le Russe Yaroslav Demin (ITF 68) au 2e tour du tableau juniors garçons en première rotation sur le court N.6. Concomitamment, Sofia Costoulas et sa partenaire croate Lucija Ciric Bagaric, têtes de série N.5, défieront les Canadiennes Kayla Cross et Victoria Mboko au premier tour du double juniores filles sur le court N.5. Enfin, Joachim Gérard, battu au premier tour du simple messieurs en fauteuil roulant par le N.1 mondial japonais Shingo Kunieda, va entamer son parcours en double. Associé au Français Stéphane Houdet, ils forment la 2e tête de série et défieront Kunieda et l'Argentin Gustavo Fernandez en deuxième rotation sur le court N.8. (Belga)