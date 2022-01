Open d'Australie - Hanne Vandewinkel prend la porte dès le premier tour chez les juniors

Hanne Vandewinkel a été éliminée au premier tour du tableau juniors filles de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.Vandewinkel, 17 ans et 23e mondiale dans sa catégorie, s'est inclinée en trois sets 6-4, 4-6, 6-2 en 2h09 contre la Canadienne Mia Kupres, 18 ans et 48e mondiale. Plus tôt samedi, Gilles-Arnaud Bailly, 16 ans et 50e mondial chez les juniors, s'est qualifié pour le deuxième tour après sa victoire 7-6, 6-4 face à l'Australien Charlie Camus (ITF 245), 15 ans et invité par l'organisation. Sofia Costoulas (ITF 16), 16 ans et tête de série N.8, ainsi qu'Alessio Basile (ITF 70), 17 ans, feront eux leur entrée dans le tournoi dimanche. (Belga)

