Open d'Australie - Joachim Gérard s'impose face à Stéphane Houdet et passe en demi-finale

Joachim Gérard, 4e mondial, est venu à bout du Français Stéphane Houdet (50 ans/6e mondial) - 6-3 et 7-6 - en 1 heure et 35 minutes de jeu. Le Bruxellois de 32 ans obtient ainsi son ticket pour les demi-finales du tournoi en fauteuil.En demi-finale, Joachim Gérard affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Britannique Gordon Reid et l'Argentin Gustavo Fernandez. Associé à Ben Weeks, le Belge retrouvera en demi-finale du double messieurs Stéphane Houdet associé à un autre Français, Nicolas Peifer. Joachim Gérard avait atteint la finale en 2016 à Melbourne où il a soulevé deux fois le trophée en double. (Belga)