Open d'Australie - Joran Vliegen éliminé au premier tour en double mixte

Joran Vliegen a été éliminé au premier tour du double mixte de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.Associé à la Slovène Andreja Klepac, Vliegen s'est incliné en deux sets 6-1, 6-4 en seulement 53 minutes contre la Chinoise Shuai Zhang, battue par Elise Mertens plus tôt samedi en simple, et l'Australien John Peers, têtes de série N.2. En double messieurs, Joran Vliegen et Sander Gillé avaient été éliminés au premier tour. Têtes de série N.11, ils s'étaient inclinés 7-6 (7/3), 6-3 face au duo américain composé de Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. (Belga)

