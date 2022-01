Open d'Australie - Kerber, forfait pour le tournoi de Sydney, ira à l'Open d'Australie sans préparation

Angelique Kerber devra attaquer l'Open d'Australie sans match de préparation après qu'un test positif au COVID-19 l'a contrainte à reporter son départ pour le premier Grand Chelem de la saison.Kerber manquera le tournoi de Sydney et arrivera directement vendredi à Melbourne, où l'Open d'Australie débutera le 17 janvier. "Je suis déçue de manquer le tournoi de Sydney, mais après avoir été testée positif au COVID-19 le mois dernier, j'ai dû ajuster mon plan à cause de la quarantaine", a expliqué la joueuse de 33 ans jeudi sur les réseaux sociaux. Victorieuse de l'Open d'Australie en 2016, Kerber avait également connu quelques difficultés lors de l'édition 2021, lorsqu'elle a dû passer deux semaines en quarantaine après avoir été en contact avec une personne infectée dans l'avion. Elle avait alors été éliminée lors du premier tour. "J'ai fait ma visite médicale et j'espère être prête pour l'Open d'Australie", a dit la numéro 16 mondiale, qui voyagera sans entraîneur après s'être séparée de Torben Beltz à la fin de la saison dernière. (Belga)