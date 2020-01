Open d'Australie - Kirsten Flipkens et sa coéquipière s'imposent au premier tour des doubles

Kirsten Flipkens (WTA 24 en double) s'est imposée au premier tour du double dames de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. La Belge, associé à l'Américaine Taylor Townsend (WTA 80), l'a emporté contre l'Allemande Tatjana Maria (WTA 137) et la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 153) sur le score de 6-4, 6-4 après 1h19 de jeu.La paire belgo-américaine aura la lourde tâche de défier les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.4 du tableau et qui comptent deux victoires en Grand Chelem ensemble, à Roland-Garros et Wimbledon en 2018. En simple, Kirsten Flipkens (WTA 81), 34 ans, n'est pas parvenue à se qualifier pour le deuxième tour de cette première levée du Grand Chelem. Pour sa 12e participation à Melbourne Park, 'Flipper' s'est inclinée 6-3, 2-6, 7-6 (10/7) devant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 22/N.20) après 2h26 de jeu. Plus tard dans la journée vendredi, Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka tenteront de se qualifier pour le 3e tour (huitièmes de finale) du double. Elles défieront les Australiennes Jaimee Fourlis et Arina Rodionova. Deux Belges sont encore engagés en simple en Australie. David Goffin (ATP 11) a difficilement battu en cinq sets le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) jeudi et affrontera samedi le Russe Andrey Rublev (ATP 16). Touché à la hanche jeudi, le Liégeois de 29 ans devra défier au 3e tour le lauréat des tournois de Doha et d'Adélaïde en ce début de saison. Chez les dames, Elise Mertens (WTA 17) a expédié la Britannique Heather Watson (WTA 75) et tentera de poursuivre sur sa bonne lancée samedi face à l'Américaine Catherine Bellis (WTA 600) avec les huitièmes de finale comme objectif. (Belga)