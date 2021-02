Open d'Australie - Kirsten Flipkens se qualifie pour le 2e tour du double dames

Kirsten Flipkens (WTA 32 en double), associée à la Slovène Andreja Klepac (WTA 40 en double), s'est qualifiée pour le 2e tour du double dames de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, jeudi à Melbourne.Pour leur entrée en lice dans le tournoi, Flipkens et Klepac, têtes de série N.14, se sont imposées en deux sets (7-5; 6-4) à l'issue d'une heure et 41 minutes de jeu face à la paire formée par l'Espagnole Georgina Garcia Perez (WTA 82) et la Géorgienne Oksana Kalashikova (WTA 63). Kirsten Flipkens, qui dispute à 35 ans son 13e Open d'Australie, avait été éliminée lundi au 1er tour du simple dames par l'Américaine Venus Williams (WTA 80). (Belga)