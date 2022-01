Open d'Australie - L'Open d'Australie "plus important" que n'importe quel joueur: Nadal au sujet de Djokovic

"L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur", a déclaré samedi le tennisman espagnol Rafael Nadal, s'en prenant ainsi à son rival serbe Novak Djokovic qui livre une bataille juridique contre son expulsion d'Australie."L'Open d'Australie sera un grand Open d'Australie avec ou sans lui", a affirmé le N°6 mondial aux journalistes depuis le Melbourne Park, à deux jours du coup d'envoi de ce tournoi du Grand Chelem. Le numéro un mondial Djokovic, non vacciné, est toujours dans le tableau pour défendre son titre mais il a été renvoyé en rétention administrative samedi à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par le gouvernement australien. Ce nouvel épisode d'une saga qui a débuté le 5 janvier, lorsque Djokovic a été refoulé à son arrivée à Melbourne, rend de plus en plus improbable une participation du Serbe de 34 ans à l'Open d'Australie, qui démarre lundi. Nadal a dit respecter Djokovic "en tant que personne, bien sûr, et en tant qu'athlète, sans aucun doute". "Je le respecte vraiment, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines", a ajouté l'Espagnol de 35 ans. (Belga)