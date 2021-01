Open d'Australie - Maryna Zanevska se hisse au 2e tour des qualifications

Maryna Zanevska s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées à Dubaï aux Emirats arabes unis à cause de la pandémie de coronavirus, lundi. Zanevska, 252e joueuse mondiale, l'a emporté 6-3, 6-2 en 1h26 face à la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 193).Au deuxième tour, la joueuse d'origine ukrainienne affrontera la Tchèque Tereza Martincova, 120e joueuse mondiale et tête de série N.11 des qualifications. Plus tôt lundi, Greet Minnen (WTA 110) s'était qualifiée pour le deuxième tour en écartant l'Australienne Alexandra Bozovic (WTA 454), invitée. Dimanche, Ysaline Bonaventure (WTA 122) avait également décroché son billet pour le deuxième tour après sa victoire face à la Serbe Natalija Kostic (WTA 191). Lundi, Lara Salden (WTA 246) débutera également ses qualifications face à l'Australienne Olivia Gadecki (WTA 1032), invitée. Marie Benoit (WTA 237) affrontera elle une autre Australienne en la personne de Seone Mendez (WTA 277). (Belga)