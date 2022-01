Open d'Australie - Rafael Nadal écarte en trois sets Adrian Mannarino et file en quarts

Rafael Nadal, en quête d'un historique 21e sacre en Grand Chelem, a pris la mesure du Français Adrian Mannarino (ATP 69) en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. L'Espagnol, 5e mondial, a émergé d'un premier set homérique avant de profiter d'un pépin physique du gaucher français pour dérouler dans les deux dernières manches. La rencontre s'est ponctuée sur le score de 7-6 (16/14), 6-2, 6-2 après 2h40 de jeu.Le Majorquin, 35 ans, a dû s'accrocher dans la première manche lors de laquelle Mannarino a joué à merveille. Nadal a su émerger 16-14 à l'issue d'un jeu décisif de 28 minutes pour tourner en tête après avoir sauvé quatre balles de set. Les deuxième et troisième sets (6-2, 6-2), ont duré moins de temps que la première manche, le "Taureau de Manacor" ayant pris le dessus sur un adversaire diminué. Nadal a ponctué la rencontre sur un ace. Auteur d'une partie aboutie, il a réussi 42 coups gagnants pour 22 fautes directes. Nadal, battu en quarts en 2020 et 2021, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas, défiera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.3) et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 14/N.14). L'Espagnol, vainqueur à Melbourne Park en 2009, pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019). (Belga)