Open d'Ecosse de snooker - Luca Brecel bat John Higgins 9-5 en finale et remporte son 2e tournoi de classement

Luca Brecel (WS-18) a remporté la finale de l'Open d'Écosse de snooker dimanche soir dans la ville galloise de Llandudno. Le Limbourgeois de 26 ans a battu 9-5 son aîné de vingt ans l'Écossais John Higgins (WS-7), ancien quadruple champion du monde. "The Belgian Bullet" enlève sa deuxième victoire dans un tournoi de classement en quatre finales après sa victoire au championnat de Chine en 2017. Cette victoire lui a rapporté 70.000 livres (82.000 euros) et lui permet d'occuper désormais la 15e place mondiale. Son meilleur classement à ce jour est la onzième place, fin 2017 et début 2018.Brecel a pris rapidement une avance de 6-2 dans la session de l'après-midiet a continué sur sa lancée. Avec un snooker sublime, il a réalisé des breaks de 79 et 64 pour porter son avance à 8-2. Lors de la première session, il avait déjà enregistré des breaks de 96, 61, 104, 79 et 64. De rares erreurs ont coûté à Brecel les onzième et douzième frames. Higgins aligna une troisième frame d'affilée avant que Brecel ne triomphe sur un "century" de 127. C'était la deuxième finale consécutive de Luca Brecel dans un tournoi de classement. La semaine dernière, il s'était incliné dans le UK Championship joué à York, 10-5 face au Chinois Zhao Xintong (WS-9). Higgins a remporté l'Open d'Écosse en 1995 et 1996, et été finaliste en 1998 et 2016. Au total, "The Wizard of Wishaw" compte 31 succès dans des tournois de classement à son actif. Seuls O'Sullivan (37) et Stephen Hendry (36) ont fait mieux. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.