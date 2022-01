Open dAustralie - Kirsten Flipkens en 1/8 de finale en double

Kirsten Flipkens s'est qualifiée samedi pour les 1/8 de finale en double à l'Open d'Australie.Avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, la joueuse de 36 ans a passé le second tour 6-4, 6-7 et 6-2 face à Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos.Les Slovènes Kaja Juvan et Tamara Zidansek ou la Roumaine Jaqueline Christian et l'Allemande Andrea Petkovic seront les prochaines opposante de Flipkens et Sorribes Tormo. (Belga)