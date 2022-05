Open de Belgique - Classement après le 2e tour

Le classement à l'issue du 2e tour du Soudal Open, l'Open de Belgique de golf (2 millions de dollars), disputé vendredi à Schilde:1. Matti Schmid (All) 134=70-64 -8; Sam Horsfield (Ang) 134=65-69, Dale Whitnell (Ang) 134=65-69; 4. Ricardo Santos (Por) 135=69-66, Richard Mansell (Ang) 135=69-66; 6. Jorge Campillo (Esp) 136=69-67, Niall Kearney (Irl) 136=69-67, Ryan Fox (N-Z) 136=68-68, Jordan Matthew (Ang) 136=68-68, Oliver Bekker (AfS) 136=67-69, Paul Yannik (All) 136=66-70, Alexander Björk (Suè) 136=66-70, Nacho Elvira (Esp) 136=66-70, Adrian Meronk (Pol) 136=66-70; ..... 29. Thomas Pieters (Bel) 139=69-70, Lev Grinberg (Ukr) am. 139=70-69; ------- 98. Yente Van Doren (Bel) 145=75-70, Guillaume Watremez (Bel) 145=71-74; 105. Alan De Bondt (Bel) 146=75-71, Thomas Detry (Bel) 146=71-75, Charles Roeland (Bel) am. 146=69-77; 132. Louis Theys (Bel) am. 148=73-75, Nicolas Colsaerts (Bel) 148=72-76, Kristof Ulenaers (Bel) 148=73-78; 138. Christopher Mivis (Bel) 149=76-73; 142. James Meyer de Beco (Bel) am. 150=74-76; 145. Lars Buijs (Bel) 151=74-77; 151. James Skeet (Bel) am. 155=75-80; 155. Jarno Tollenaere (Bel) am. 163=76-87 (Belga)

