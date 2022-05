Open de Belgique - Un trio anglais devant après le 1er tour, Pieters et Roeland au 26e rang

Un trio anglais, formé par Sam Horsfield, Dale Whitnell et Callum Shinkwin, occupe la première position de l'Open de Belgique de golf, tournoi du circuit européen (DP World Tour) doté de 2 millions de dollars, à l'issue du premier tour, jeudi, sur le parcours du Rinkven International Golf Club à Schilde. Thomas Pieters et l'amateur Charles Roeland, 26es, sont les premiers Belges au classement, alors que Thomas Detry (67e) et Nicolas Colsaerts (87e) sont plus loin.Horsfield, Whitnell et Shinkwin ont rendu une carte de 65, six sous le par. Horsfield a réussi un sans-faute avec six birdies, Whitnell a écrit neuf birdies, un bogey et un double bogey sur sa carte et Shinkwin a réussi sept birdies pour un bogey. Pieters et Roeland pointent au 26e rang avec une carte de deux sous le par. Pieters, qui évolue près de chez lui, a rejoint le club-house après trois birdies et un bogey. Roeland, 20 ans, a réussi six birdies pour quatre bogeys. Kristof Ulenaers est 45e (-1, trois birdies, deux bogeys). Guillaume Watremez (trois birdies et trois bogeys) et Thomas Detry (cinq birdies, trois bogeys, un double bogey) ont fini dans le par (71) et figurent au 67e rang. Nicolas Colsaerts (+1, un birdie, deux bogeys) doit se contenter d'une 87e place provisoire. L'amateur Louis Theys est 99e (+2), juste devant un autre amateur, James Meyer de Beco, et Lars Buijs, qui se partagent la 113e place (+3). Viennent ensuite l'amateur James Skeet, Yente Van Doren et Alan De Bondt en 131e position (+4) puis Christopher Mivis et l'amateur Jarno Tollenaire en 143e position (+5). (Belga)