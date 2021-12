Open de Caen - David Goffin battu 6-1, 6-4 pour sa rentrée en exhibition

Pour son retour à la compétition, David Goffin a été battu en match exhibition par le Français Jules Marie, 821e mondial, en demi-finales de l'Open de Caen jeudi.Le Liégeois, 31 ans, 39e mondial, qui n'a plus joué depuis la fin août, s'est incliné en deux sets (6-1, 6-4) face au Caenais de 30 ans. Le match a duré 1 heure et 11 minutes. Issu des qualifications et déjà finaliste de l'édition 2019, Jules Marie avait battu mercredi en quart de finale, son compatriote Lucas Pouille (ATP 155), ancien numéro 10 mondial, de retour après une opération au coude, 6-3, 6-4. Ce match était le premier de David Goffin depuis sa défaite contre l'Américain Mackenzie McDonald au premier tour à l'US Open. Dans les jours qui suivirent, le numéro 1 belge avait annoncé qu'il mettait un terme prématuré à sa saison 2021 en raison d'une blessure au genou gauche. L'autre demi-finale exhibition de l'Open de Caen oppose les Français Ugo Humbert, 35e mondiale, et Arthur Rinderknech, 58e à l'ATP. (Belga)