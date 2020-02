Oscars 2020 - La 92e cérémonie des Oscars a débuté, Brad Pitt meilleur second rôle

La 92e cérémonie des Oscars, récompenses suprêmes de l'industrie du cinéma américain, a débuté dimanche à Hollywood avec en ouverture un numéro excentrique de Janelle Monae, avec des Jokers dansants et une chanson tirée du film "Un ami extraordinaire". Brad Pitt a été sacré meilleur second rôle pour son interprétation du cascadeur Cliff Booth dans le film "Once Upon a Time... in Hollywood".C'est le premier Oscar dans une catégorie d'interprétation pour le comédien de 56 ans, qui avait déjà raté le coche trois fois. L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées au cours de cette cérémonie, où "1917", film de guerre du Britannique Sam Mendes, et "Parasite", comédie noire du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, font figure de grands favoris. Avant le début de la cérémonie, l'actrice israélo-américaine Natalie Portman a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge. Elle arborait une cape noire de la maison Dior sur laquelle figuraient les noms de réalisatrices oubliées des Oscars. "J'ai voulu rendre hommage à ma manière aux femmes qui n'ont pas été reconnues pour leur incroyable travail cette année", a-t-elle soufflé à un journaliste du Times devant le Dolby Theater à Hollywood. La sélection des Oscars 2020 a une nouvelle fois été critiquée pour avoir négligé la diversité culturelle et ethnique, un reproche récurrent. Hormis la Britannique Cynthia Erivo ("Harriet"), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs. (Belga)