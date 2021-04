Oscars 2021 - La coproduction belge "Sound of Metal" défend sa place dans six catégories

"Sound of Metal" du réalisateur américain Darius Marder, film coproduit par la société belge Caviar, défendra sa place dans six catégories, dont celle très prisée du Meilleur film, lors de la cérémonie des Oscars qui se déroulera dimanche soir aux États-Unis (lundi vers 04h00 du matin, heure belge).Le long-métrage retrace la vie d'un batteur de heavy metal campé par le rappeur Riz Ahmed et confronté à la perte de son audition. Avec ce film, Bert Hamelinck, CEO de Caviar, devient du même coup le premier Belge à être nommé dans la catégorie de Meilleure photographie. Outre Caviar, les acteurs Koen De Bouw et Johan Heldenbergh porteront eux aussi les couleurs noir-jaune-rouge à cette 93e cérémonie des Oscars. Le premier joue dans "The Man Who Sold His Skin", de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, tandis que le second apparaît dans "Quo vadis, Aida?", de la Bosnienne Jasmila Zbanic. Les deux productions concourent dans la catégorie Meilleur film étranger, qui a à l'heure actuelle pour favori le film danois "Drunk", avec Mads Mikkelsen. "The Man Who Sold His Skin" ("L'homme qui a vendu sa peau" en français) narre l'histoire de Sam Ali, un Syrien qui fuit son pays en guerre pour le Liban. Il espère toutefois rejoindre à Paris la femme qu'il aime. Pour financer ce voyage, il se fait tatouer un visa sur le dos, des mains d'un artiste joué par Koen De Bouw. Au casting, on retrouve également Monica Bellucci. "Quo vadis, Aida?" ("La voix d'Aida") a, lui, pour théâtre la petite ville bosnienne de Srebrenica. Lorsque l'armée serbe s'en empare, Aida, traductrice pour l'Onu, et sa famille cherchent refuge dans un camp onusien, parmi des milliers d'autres citoyens. Johan Heldenbergh y campe le second rôle du commandant Thom Karremans, lors du massacre de plus de 7.000 hommes bosniaques. De manière plus générale, le film "Mank", ode en noir et blanc à l'âge d'or d'Hollywood de David Fincher, avec Gary Oldman dans le rôle du scénariste Herman J. Mankiewicz, mène la course de cette 93e édition des Oscars avec 10 nominations. "Mank" est en lice dans les catégories du Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) et de nombreuses catégories techniques primées par l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix. Outre la coproduction belge "Sound of Metal, cinq films enregistrent eux aussi six nominations : "Nomadland" de Chloe Zhao avec Frances McDormand, considéré comme le favori par de nombreux experts après sa victoire aux Golden Globes, "The Father" du Français Florian Zeller avec Anthony Hopkins, "Les Sept de Chicago" d'Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen, "Judas and the Black Messiah" avec Daniel Kaluuya et "Minari". Souvent critiquée pour son manque de représentativité, l'Académie des Oscars a sélectionné cette année deux femmes sur cinq compétiteurs de la catégorie du "Meilleur réalisateur", Chloe Zhao pour "Nomadland" et Emerald Fennell pour "Promising Young Woman". Il s'agit d'une première. Coqueluche d'Hollywood cette année, Chloe Zhao est aussi la première femme à concourir aux Oscars dans quatre catégories différentes (meilleur film, réalisation, montage et scénario). À noter par ailleurs: la nomination posthume, très attendue, du défunt Chadwick Boseman, décédé l'an dernier d'un cancer à l'âge de 43 ans, pour son rôle dans "Le Blues de Ma Rainey", une production Netflix. Avec ses nombreux films, dont l'audience a été dopée par les confinements liés à la pandémie, la plateforme de vidéo à la demande semble bien partie pour cette 93e édition des Oscars. Jusqu'à présent, aucun film produit par une plateforme de streaming n'a remporté l'Oscar suprême du meilleur long-métrage. Netflix a toutefois produit deux candidats sur huit cette année, dont "Mank". En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Oscars a été repoussée au 25 avril, du jamais vu. Elle se tiendra au Dolby Theatre à Los Angeles. (Belga)