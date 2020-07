Ostende et Le Coq prennent des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en raison de la hausse du nombre d'infections dans le pays, ont annoncé les deux communes côtières mercredi. Porter un masque lors des marchés hebdomadaires y est désormais obligatoire.Les deux communes suivent l'exemple de Blankenberge, Bredene et Knokke. À Ostende, la police contrôlera également le respect des mesures sanitaires dans les établissements horeca et les bars de la plage. Les agents y vérifieront aussi que le personnel porte des masques. La commune recommande vivement de porter un masque buccal sur la digue, les lieux de vie nocturne et d'autres zones très fréquentées. La ville se prépare également à mettre en place un système local de traçage des contacts. L'administration demande à tout le monde de respecter ces mesures. "Si nous prenons nos responsabilités tous ensemble, nous pouvons éviter le pire et continuer à profiter de notre ville au bord de la mer", justifie-t-elle. (Belga)