Othman Boussaid offre la victoire à Utrecht face au Sparta Rotterdam

L'international espoir Othman Boussaid a inscrit son premier but de la saison dimanche et débloqué la situation pour Utrecht face au Sparta Rotterdam lors de la 18e journée d'Eredivisie (1-0).Entré au jeu à la 68e minute, Othman Boussaid a ouvert la marque pour Utrecht à la 88e face au Sparta Rotterdam. L'attaquant de 20 ans, formé au Lierse, n'a que très peu de temps jeu cette saison avec Utrecht et n'avait pas encore joué en 2021. Michael Heylen a lui joué toute la rencontre du côté du Sparta. Au classement, Utrecht se rapproche du top 7, synonyme de playoffs pour l'Europe. Boussaid et les siens sont huitièmes d'Eredivisie avec 24 points, quatre de moins que Twente qui a été battu par Venlo dans le même temps (0-1). Le Sparta reste 10e avec 21 unités. (Belga)