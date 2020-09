Ouganda: six réfugiés sud-soudanais tués dans l'attaque d'un camp

Six Sud-Soudanais ont été tués en Ouganda dans un camp abritant plus de 100.000 réfugiés, par des assaillants dont treize ont été arrêtés, a indiqué dimanche la police ougandaise.L'attaque a eu lieu samedi soir au camp de Rhino (ouest), proche de la frontière avec le Soudan du Sud, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la police régionale Josephine Angucia. "Treize personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du camp de réfugiés ont été arrêtées et nous cherchons les autres", a-t-elle ajouté. La cause des violences serait l'attaque par des réfugiés d'un bovin appartenant à des habitants de la région, selon la porte-parole. "La foule est descendue sur le camp tuant six réfugiés, avant que la police et l'armée ne se déploient et empêchent d'autres violences", a-t-elle expliqué, précisant que l'ordre a été rétabli. Selon le Haut-commissariat des Nations-unies aux réfugiés (HCR), il y a plus de 1,4 million de réfugiés en Ouganda. La plupart viennent du Soudan du Sud voisin, où la guerre civile a fait quelque 380.0000 morts et poussé quatre millions de personnes à fuir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.